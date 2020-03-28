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Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Londra'dan Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdu ve odasını videoya alan kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti. Öğrenci, pilates topu verildiğini de belirtti.

28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:28

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor.

ÇOK İYİ BAKILDIĞINI İFADE ETTİ

Bu kapsamda eğitim için gittiği İngiltere'den Sakarya 'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu Sabahattin Zaim Yurdu'nu ve odasını video çekerek tanıtan kadın, yurt içinde kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti. Görüntülerde, yemek ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını, acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından içeceklerin hepsinin temin edildiği belirtiliyor.

PİLATES TOPU DA VERİLDİ

Videoyu çeken öğrenci, kayıdın sonlarına doğru kendilerine pilates topu verildiğini ve topun görevliler tarafından şişirildikten sonra teslim edileceğini de ifade etti.

Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
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NE OLMUŞTU?

Umreye giden, yurt dışında yaşayan veya yurt dışında eğitime devam eden Türkler, ülkeye getirilerek çeşitli şehirlerdeki yurtlarda 14 gün karantinaya alınmıştı.

Sakarya’da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Sağlık, Yaşam, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı

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