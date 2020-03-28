Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı

Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı Korona virüs tedbirleri kapsamında Londra'dan Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdu ve odasını videoya alan kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.

28.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:43

Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı

SAKARYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Londra 'dan Sakarya 'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu yurdu ve odasını videoya alan kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenci ile ailelerinin de içlerinde bulunduğu vatandaşlar Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda eğitim için İngiltere'den Sakarya'ya getirilerek 14 günlük gözlem altında tutulduğu Sabahattin Zaim Yurdunu ve odasını video çekerek tanıtan kadın, yurt içinde kadın kendilerine çok iyi bakıldığını ifade etti.

Görüntülerde, yemek ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını, acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından içeceklerin hepsinin temin edildiği belirtiliyor.

Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Londra, Genel

Haberin Videosu :

Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Karantinaya alınan kadın kaldığı yurdu tanıttı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:28: Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu - Haberler 17:27: Rumların karantinadaki eğlencesi tombala - Haberler 17:26: Ankara'da Korona etkisi: Meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı - Haberler 17:23: Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi - Haberler 17:22: Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu