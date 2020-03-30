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Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı (2)

'KÖYLÜLERİN KÖYÜ TERK ETTİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'Çanakkale'nin Çan ilçesinde 14 gün süreyle karantinaya alınan Maltepe köyünün azası Şuayip Aydın, sosyal medyada köylülerin köyü terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

30.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:07
Karantinaya alınan köyde, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı (2)

'KÖYLÜLERİN KÖYÜ TERK ETTİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Çanakkale 'nin Çan ilçesinde 14 gün süreyle karantinaya alınan Maltepe köyünün azası Şuayip Aydın , sosyal medyada köylülerin köyü terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Köylülerin evden çıkmayarak, karantinaya uyduğunu belirten Aydın, "Köyümüzün nüfusu 390 civarındadır. Köyümüzden dışarıya dün akşam herhangi bir çıkış yapıp, eşinin dostunun yanına kaçan giden olmamıştır. Bu hastalık yayılmasın diye köye girip çıkanlar tekrar köye geri geldi. Bu herhalde yanlış anlaşıldı" dedi.

Köyün hayvancılıkla geçimini sağladığı, hayvanlarına bakan köylülerin yeniden evlerine kapandığını belirten Aydın, "Günlük yaşamı evin içinde sürdürüyorlar. Tehlikeli bir durum yok. İnsanlar birbirine gelip, gitmiyor. Köyde marketimiz açık, insanlar maske ve eldivenle alışverişini yapıyorlar. Sonra evlerine dönüyorlar. Sokaklar boş" diye konuştu.

'SADECE MORAL BOZUKLUĞUMUZ VAR'

Köyde bildikleri hiçbir hastanın olmadığını belirten Şuayip Aydın, şöyle konuştu:

"Şüpheli durumlar var diye 2-3 ağabeyimizi alıp gitmişlerdi. Onlar hakkında bize de herhangi bir bilgi vermediler. Bir teyzemizin oğlu aradı, ambulans gönderdim. Annemin tansiyonu çıkmış ne yapabiliriz dedi. Bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Bu köyde aşağı yukarı 40'ın altında kimse yok. Herkes tansiyon ilacı kullanıyor. İnsanların tansiyonu çok yüksek. Gidenlerin birçoğu tansiyon yükseldi diye gidiyor. Şu anda giden hastaların üçü tansiyonu yükseldi diye gitti. Çünkü burada herhangi bir sağlık müdahalesinde bulunulmuyor. Herkes köyde normal hayatına devam ediyor. Biz evlere girmiyoruz ama kapı kapı dolaşıp, ailelere bir ihtiyacı olup, olmadığını soruyoruz. Görüntüde hiç kimsede hiçbir problem yok. Sadece moral bozuklumuz var. Başka bir sorunumuz yok."

Öte yandan, yakınlarının telefonla verdiği siparişleri getiren vatandaşlar, köye alınmıyor. Köy girişinde jandarma temel ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırmaları için köy muhtarı ve azalarına teslim ediyor. Bazı vatandaşlar yakınlarına meyve ve sebze getirirken, bazıları ise hayvanlar için yem getiriyor.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN(Çanakkale),


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Maltepe, Aydın, Güncel
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