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Karantinaya alınan köyde yoğun önlemler sürüyor

Batman'ın Sason ilçesinde karantinaya alınan Altıdere köyünde yoğun önlemler devam ediyor.

01.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:16
Batman 'ın Sason ilçesinde karantinaya alınan Altıdere köyünde yoğun önlemler devam ediyor.
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İstanbul 'dan köye gelen iki kişi de koronovirüsün tespit edilmesinin ardından Altıdere köyünün Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığını anımsattı.
Köye giriş ve çıkışın jandarma kontrolünde gerçekleştirildiğini aktaran Özadalı, "Virüsün yayılmaması için yoğun önlem alındı. Önemli olan vatandaşın önlemlere uymasıdır. Özellikle il dışından gelenler 14 gün boyunca kimseyle temas etmeden kendilerini evde karantinaya almalı." dedi.
Sason'a bağlı Altıdere köyü daha önce İstanbul'dan gelip bu köyde ikamet eden iki vatandaşta yapılan tahlillerin pozitif çıkmasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı.
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Karantinaya alınan köyde yoğun önlemler sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Batman, Sason, Güncel

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Karantinaya alınan köyde yoğun önlemler sürüyor
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