Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşyuva köyünde bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bölge karantinaya alındı.

13.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:50
Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı
Mardin 'in Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşyuva köyünde bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bölge karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye ekipler tarafından gıda yardımları ulaştırıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Gümüşyuva köyünde korona virüs salgınından vatandaşların korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nca 13 Nisan 2020 tarih ve Saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildi. Bu kapsamda köyde giriş ve çıkışlar kapatılarak köyde belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karantinaya alınan köye gıda yardımı dağıtıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazıdağı, Mardin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi bir imtihan vermiyor
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:00: Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: "Evlatlarınızı size tabutlarla geri göndereceğiz" - Haber 21:00: BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı - Haber 21:00: (Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı - Haber 21:00: Trabzon'da Yağız Efe'nin doğum günü pastasını jandarma ekipleri getirdi - Haber 20:58: Adana'da fuar ve kongre merkezinde sahra hastanesi - Haber 20:29: Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:09: Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler