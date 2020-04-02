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Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde

Muş'ta tip Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerin giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol ediliyor.

02.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:20
Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde
Muş 'ta tip Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerin giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol ediliyor.
Muş'ta dün İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Yazla , Alagün ve Bulanık ilçesi Yazbaşı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Karantina süresi devam eden köylerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Köylerin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan güvenlik güçleri, sadece sağlık personellerinin kontrollü girişine izin veriyor. Köye giriş ve çıkış yapmaya çalışan araçları geri çeviren ekipler, ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Öte yandan, köy imamı tarafından da camiden vatandaşların evlerinde kalmaları ve karantina kurallarına uymaları noktasında anonslar yapıldı.
(Uğur Ulu/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bulanık, Yazla, Muş, Güncel
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