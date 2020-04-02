Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde

Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde Muş'ta tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerin giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol ediliyor.

02.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:49
Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde
MUŞ - Muş 'ta tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köylerin giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol ediliyor.
Muş'ta dün İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Yazla , Alagün ve Bulanık ilçesi Yazbaşı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Karantina süresi devam eden köylerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Köylerin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan güvenlik güçleri, sadece sağlık personellerinin kontrollü girişine izin veriyor. Köye giriş ve çıkış yapmaya çalışan araçları geri çeviren ekipler, ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Öte yandan, köy imamı tarafından da camiden vatandaşların evlerinde kalmaları ve karantina kurallarına uymaları noktasında anonslar yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Bulanık, Yazla, Muş, Yerel

Haberin Videosu :

Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:59: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kim olursa olsun 14 günlük karantinaya tabidir" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?