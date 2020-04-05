Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki vatandaşlar, karantina altındaki Esence Mahallesi girişinde nöbet tutan jandarma ekiplerine evde yaptıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ederek destek olmaya çalışıyor.

05.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:25
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki vatandaşlar, karantina altındaki Esence Mahallesi girişinde nöbet tutan jandarma ekiplerine evde yaptıkları pasta, börek ve içecekleri ikram ederek destek olmaya çalışıyor.
İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu tarafından 1 Nisan'da alınan karar doğrultusunda, Esence Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Karantina kapsamında yerleşim merkezine jandarma ekipleri tarafından sağlık ekipleri haricinde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Karantinadaki yerleşim merkezinde bulunan vatandaşlar evlerinden sokağa çıkamıyor.
Mahallede yaşayan vatandaşların zorunlu temel gıda ihtiyaçları da haftada üç gün faaliyetine izin verilen bakkallar tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede, bakkalların ekmek ve gıda temin ve tedariki de yerleşim merkezindeki kontrol noktasında jandarma nezaretinde yürütülüyor.
Yerleşim merkezi için getirilen gıda maddeleri, bakkalların nakliye araçları tarafından giriş noktasında araçlara yüklenerek vatandaşlara ulaştırılıyor.
Yerleşim merkezi girişinde 24 saat esasına göre nöbet bekleyen jandarma ekiplerine, Beyşehir ilçe merkezindeki diğer vatandaşlar evlerinde gönüllü hazırladıkları pasta, börek gibi yiyecek ve içeceklerle destek veriyor.
Söz konusu yiyecek ve içecekler, ilçede görev yapan basın mensupları tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti. Karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Jandarma, Beyşehir, Esence, Güncel

Haberin Videosu :

Karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya alınan mahallede nöbet tutan jandarmaya pasta, börek ikramı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:03: Gazipaşa'da orman yangını - Haber 18:02: DHA YURT BÜLTENİ -13 - Haber 18:02: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 18:01: Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı (2) - Haber 18:01: Ülkücüler 'Askıda Ekmek' uygulaması başlattı - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber