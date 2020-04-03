Karantinaya alınan mahallelerdeki 270 aileye gıda yardım yapıldı
Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alınan 2 mahallenin sakinlerine gıda yardımı yapıldı.
03.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:59
İlçe merkezine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mahallelerinde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.
Giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu 2 mahallenin sakinlerine kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince yardım kolileri dağıtıldı.
Belliyurt Mahallesi Muhtarı Sabahattin Güner, yaptığı açıklamada, devlet yetkililerinin bu süreçte kendilerini yalnız bırakmadığı söyledi.
Mahallelerin 5 gündür karantinada olduğunu anımsatan Güner, "2 mahallemize erzak geldi. Mahallemizde yaşayan 3 bin kişi adına Cumhurbaşkanımız, valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA