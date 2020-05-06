Haber, Son Dakika, Haberler

Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişini belediye ekipleri yaptı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 98 haneli Nalınlar Mahallesi'nin pazar alışverişi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişini belediye ekipleri yaptı
06.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:50
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 98 haneli Nalınlar Mahallesi'nin pazar alışverişi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, Nalınlar Mahallesi'nde yaşayan ve salgın nedeniyle karantina altında bulunan 98 hanenin tamamının pazar alışverişini yaptı.
İlçe pazarından satın alınan ürünler, Başkan Aktaş'ı temsilen Bursa Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç'a mahallenin girişinde teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla alakalı büyük bir mücadelenin verildiğini ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini kaydetti.
Virüsle alakalı merkezi hükumetin yanında yerel yönetimlerin de örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Bektaş, Nalınlar Mahallesi'ndeki uygulamanın da bunlardan bir tanesi olduğunu, mahallede virüs nedeniyle 10 gündür karantina tedbirlerinin alındığının altını çizerek, "Talep olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın talimatıyla ekiplerimiz geldi ve halkın pazar ihtiyacını temin ederek muhtarımıza teslim etti. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise yapılan jest nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Aykurt, mahallede 98 hane bulunduğunu belirterek, evlerin istisnasız tamamına aynı hizmetin verildiğini kaydetti.

Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç da halkın ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle duyduğu sevinci dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhaneli, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Afrika’da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100’den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haberler
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
’Bir çay söyler misin?’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haberler
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Survivor’da yarışma stratejisi tutmayan Mert’e Aycan’dan tepki: Bundan sonra ben yokum Haberler
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım’a sevdiği için iki koli kestane aldı Haberler
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ’a soruşturma açtı Haberler
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
İBB’nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Haberler
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Haberler››Güncel››Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişini belediye ekipleri yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Japonya'da korona virüs tedavisi için geri sayım - Haber 10:34: Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı - Haber 10:34: (Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı - Haber 10:34: Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi - Haber 10:34: Bankacılık sektörü Covid-19'a hazırlıklı yakalandı - Haber 10:19: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor - Haber 09:47: Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler - Haber 09:33: Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu - Haber 09:17: Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı - Magazin 07:48: Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız - Magazin