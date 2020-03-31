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Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine yardım dağıtıldı - VAN

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Esenyamaç Mahallesi'nde, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.

31.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:08
Van 'ın Başkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Esenyamaç Mahallesi'nde, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların yanı sıra çeşitli nedenlerle evlerinden çıkmayanların ihtiyaçları, Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.
Bu kapsamda kent genelinde yüzlerce ailenin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine götüren ekipler, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Esenyamaç Mahallesi'nde de çalışma yaptı.
Ekipler, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine Kaymakamlık tarafından temin edilen temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.
Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlığın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Devletimiz gösterdiği hassasiyetle halkımızın gönlünü kazanmıştır. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine yardım dağıtıldı - VAN

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Başkale, Van, Güncel

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Karantinaya alınan mahallenin sakinlerine yardım dağıtıldı - VAN
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