Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımları ulaştırıldı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gümüşyuva Mahallesine gıda malzemesi ulaştırıldı.
13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:26
İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Gümüşyuva Mahallesine, Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından gıda malzemesi götürüldü.
Mahallenin girişinde gıda malzemelerini ekiplerden teslim alan muhtar Adem Eken yardımları vatandaşlara dağıttı.
Mazıdağı Belediyesi tarafından ayrıca mahallede dezenfekte çalışması yapıldı.
Kaynak: AA