Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan Tufanbeyli'de her yer dezenfekte ediliyor

Adana'da, nüfusuna oranla korona virüs vakası fazla olduğu belirtilerek İl Pandemi Kurulu tarafından karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde belediye ilçenin tamamını dezenfekte ediyor.

06.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:48
Karantinaya alınan Tufanbeyli'de her yer dezenfekte ediliyor
Adana 'da, nüfusuna oranla korona virüs vakası fazla olduğu belirtilerek İl Pandemi Kurulu tarafından karantina altına alınan Tufanbeyli ilçesinde belediye ilçenin tamamını dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde Adana'nın Tufanbeyli ilçesi nüfusuna oranla korona virüs vakası fazla olduğu için İl Pandemi Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı.

Bu kararın ardından daha öncede dezenfekte çalışması yapan Tufanbeyli Belediyesi çalışmalarına daha da hız verdi. Zabıta herkese maske ve eldiven dağıtıp, merkez ve pazar yerlerini denetlerken ilçe hem araçla hem de belediye görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşların işi olmadığı sürece sokağa çıkmamasını rica ederken, salgının daha fazla vatandaşa yayılmaması için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini ilçenin her yerinin dezenfekte edildiğini belirterek, "Biz sizin için sokaktayız siz evde kalın" uyarısında bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tufanbeyli, Türkiye, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya alınan Tufanbeyli'de her yer dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:52: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde - Haber 10:52: AK Parti Sözcüsü Çelik, AA'nın 100. yılını tebrik etti - Haber 10:52: AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 10:52: Yalova'da evden çıkamayan yaşlı kişinin hayvanlarına otu zabıta götürdü - Haber 10:52: Keban'da minibüs seferlerine yeniden başlandı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber