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Karantinaya alınan vatandaşlar için yoğun güvenlik önlemi

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek karantinaya alınan vatandaşların kalacağı yurtlarda 2 bin 300 polis görevlendirildi.

18.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:36
Karantinaya alınan vatandaşlar için yoğun güvenlik önlemi
Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek karantinaya alınan vatandaşların kalacağı yurtlarda 2 bin 300 polis görevlendirildi.

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yollarına ait uçaklarla İstanbul'a getirilmeye başlanmıştı. Dün gece yarısına doğru farklı ülkelerden gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantinada olacakları yurtlara özel kıyafetli görevliler tarafından otobüslerle taşınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrupa'dan gelen vatandaşların güvenliği için Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 300 polis görevlendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Avrupa, Polis, Güncel

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