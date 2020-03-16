Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfeksiyonu yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, normal sezonu Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor'un arkasından ikinci sırada tamamlayarak play-off yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
Eskişehir'de gerçekleştirilen yarı final etabı D Grubunda; Halk Bank'ı 3-1, Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 ve SGK Spor Kulübünü de 3-2 mağlup eden temsilcimiz finale kaldı.
Play-off final etabında da fırtına gibi esen voleybolcularımız ilk maçında İstanbul Yeniköyspor'u 3-2, ikinci maçında da Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçını oynamadan 1. Lig'e çıkmayı garantileyen takımımız, son maçında Gümüşhane ekibi Şiran Akademi'ye 3-1 yenilmesine rağmen 1. Lig'e yükseldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilediği mücadeleyle 1. Lig'e yükselerek Konya'ya büyük gurur yaşatan bütün oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.
Kaynak: Bültenler
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı