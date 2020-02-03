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Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et

Şu ana kadar 362 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar. Karantinaya alınan kentte halk, pencerelerden "Dayan, savaşmaya devam et" şeklinde seslenerek birbirlerine destek oluyorlar.

03.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 362 kişi hayatını kaybetti. Pekin yönetimi ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alırken, bazı şehirleri de karantina altına aldı. İlk olarak virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti karantinaya alınırken, daha sonra Huanggang, Ezhou ve Chiba şehirleri de eklendi. Karantinaya alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirler arası yollar beton bloklarla kapatılıyor.

VATANDAŞLAR PENCERELERDEN BİRBİRLERİNE SESLENİYOR

Ölümcül koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da halk birbirine kenetlenmiş durumda. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, kentte yaşayan vatandaşların pencerelerden "Dayan, savaşmaya devam et" şeklinde birbirlerine seslendiği görülüyor.

"GÜÇLÜ KAL VUHAN"

Daha önce de Vuhan'da bir sitede apartman sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel


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