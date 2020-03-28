Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu olan 65 yaş üstüne Türkiye'de bazı kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar kapsamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alınan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan yaşlı adam odasından çıkarak görevlilerle tartıştı.

"GİTMİYORUM, HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Hastane görevlileri tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı adam, "Odama gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Madem varsa. Bende bir şey yok. Çağırın doktorunuzu, muayenenizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Muayene yok bir şey yok. Bırakın gitsin. Yaşım 80 olmuş zaten. Bulaştırıyorsam bırakın evime gideyim. Ben burada duramam. Beni burada hapis ettiniz. Ben kendi evimde de hapisim zaten. Hanım yok, çocuk yok. Açın kapıyı bırakın gideyim. Gidersem giderim size ne" dedi. Zorluk çıkaran yaşlı adam ikna edilerek odasına götürüldü.

Kaynak: İHA