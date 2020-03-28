Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Kahramanmaraş'ta koronavirüs salgını kapsamında şüphe üzerine karantina altına alınan 80 yaşındaki adam sağlık görevlilerine zorluk çıkardı. Görüntülerde yaşlı adamın, "Odama gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim" dediği duyuluyor.

28.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:08

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu olan 65 yaş üstüne Türkiye'de bazı kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar kapsamında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alınan 80 yaşındaki ismi açıklanmayan yaşlı adam odasından çıkarak görevlilerle tartıştı.

"GİTMİYORUM, HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Hastane görevlileri tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı adam, "Odama gitmiyorum. Hepinizi öldüreceğim. Madem varsa. Bende bir şey yok. Çağırın doktorunuzu, muayenenizi yapın. Beni buraya hapis ettiniz. Muayene yok bir şey yok. Bırakın gitsin. Yaşım 80 olmuş zaten. Bulaştırıyorsam bırakın evime gideyim. Ben burada duramam. Beni burada hapis ettiniz. Ben kendi evimde de hapisim zaten. Hanım yok, çocuk yok. Açın kapıyı bırakın gideyim. Gidersem giderim size ne" dedi. Zorluk çıkaran yaşlı adam ikna edilerek odasına götürüldü.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

Kaynak: İHA

Etiketler: Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Karantina, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim

İlgili Haberler

Yozgat’ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıYozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdıOtobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler
Yorumlar (3)
AMCA HAKLI DAGILIN:amcayı dınleyınce hal verıyorsun doktor yok muayene yok benı bruda bos yere tutuyorsunuz dıyor. muayene yoksa kontrol yoksa yanına yanasamıyorsanız bırakın evıne gıtsın. . zaten amcam sızden benden sağlıklı masallah bellı
Cevap Yaz 0 0
TÖVBE TÖBE:BU NASIL İNSANIMIZ VAR YAA. BU NEDİR YAA
Cevap Yaz 0 1
CEVAP:Bırakın gitsin kendi evinde ölsün dede zaten ölmek istiyor.
Cevap Yaz 0 4

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:28: Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu - Haberler 17:27: Rumların karantinadaki eğlencesi tombala - Haberler 17:26: Ankara'da Korona etkisi: Meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı - Haberler 17:23: Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi - Haberler 17:22: Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu