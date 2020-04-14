Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerlerindeki önlemler sürüyor.

14.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:27
Bitlis merkez ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerlerindeki önlemler sürüyor.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan merkeze bağlı Arıdağ, Tatvan ilçesinde Yumurtatepe, Örenlik, Çanakdüzü, Dönertaş ile Yediveren köylerinin giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyor.
Köy sakinlerini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, köylere sadece sağlık çalışanlarının girişine izin veriyor.
Ekipler, köye gelen ve köyden gitmek isteyen vatandaşları da geri çeviriyor.
Tatvan ilçesindeki 9 apartman ile Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde de karantina önlemleri devam ediyor. Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:08: Yeni nesil kriminal aracı "Kıraç" emniyete teslim edildi - Haber 14:08: Diyarbakır'daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket - Haber 14:08: Yalıhüyük'te marketlerden "evde kal" kampanyasına destek - Haber 14:08: Siyasi partilerin genel başkanlarından Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 14:07: Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler