Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim
Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.
12.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:03
ÇORUM - Çorum 'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim. İlçeye bağlı Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler mahallesindeki TOKİ konutları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyde jandarma ekipleri, TOKİ konutlarında ise polis ekipleri giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor.
Kaynak: İHA