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Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim

Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.

12.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:03
Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim
ÇORUM - Çorum 'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.
İlçeye bağlı Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler mahallesindeki TOKİ konutları İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.
Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyde jandarma ekipleri, TOKİ konutlarında ise polis ekipleri giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor. Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Çorum, Kargı, Genel
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