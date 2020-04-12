Karantinaya alınan yerleşim yerlerinde sessizlik hakim
Çorum'un Kargı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 köy ve TOKİ konutlarında sessizlik hakim.
12.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:10
Kargı ilçesine bağlı Oğuz ve Yeşilköy ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutları, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı doğrultusunda geçtiğimiz günlerde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla iki köyde jandarma ekipleri, TOKİ konutlarında ise polis ekipleri giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştiriyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Kargı, Güncel