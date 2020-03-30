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Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü

Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü Pozitif vaka tespit edildiği bildirilen Simav'ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan...

30.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:03
Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü
Pozitif vaka tespit edildiği bildirilen Simav 'ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.
Alınan bilgiye göre, Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen korona virüs pozitif vakası sebebiyle, köy karantinaya alındı. Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.
Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.
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Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşildere, Karantina, Kütahya, Simav, Sağlık

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Karantinaya alınan Yeşildere köyü sessizliğe büründü

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