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Karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Yurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

30.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:01

Yurt dışından uçakla İstanbul 'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu 'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözlem altında tutuldukları yurtta 28 Mart'ta gözaltına alınan Mehmet Nuri M, Murat Y. ve M.K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Murat Y. ile arkadaşı yayın yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küfür ve hakaret eden Mehmet Nuri M. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Nuri M'nin babası Mehmet Veysi M'ye oğlunun durumunu öğrenmek için geldiği Bolu'da şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda "dolandırıcılık" suçundan 2 ayrı arama kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mehmet Veysi M. cezaevine teslim edildi.

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Karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2’si tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Nuri, İstanbul, Bolu, Güncel

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Karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı
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