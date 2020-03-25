Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı - Haberler

Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı

IĞDIR'da, yurt dışından gelen bir yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı.

25.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:10
Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı

IĞDIR'da, yurt dışından gelen bir yakınları ile birlikte karantinaya alınmak istenilen Murat A., (25) hastaneden kaçtı. Gün boyu jandarma tarafından aranan Murat A., gece yarısı geldiği evinden ambulansla hastaneye götürüldü.

Oba köyüne yurt dışından gelen adı açıklanmayan bir kişi, koronavirüs tedbiri olarak 14 günlük karantinaya alındı. Koronavirüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine bu kişinin yanında kaldığı aile de 22 Mart günü hastaneye götürülerek, karantinaya alındı. Ancak ailenin oğlu Murat A., aynı gün  hastaneden kaçtı. Görevlilerin peşinden koşmalarına rağmen yakalayamadığı genç,  yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Gün boyu aranan Murat A., gece yarısı evine gidince jandarma tarafından yakalandı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat A., sağlıklı olduğunu belirterek, gözetim altında tutulmak istemediğini söyledi. Murat A., yakınları ile birlikte gözetim altına alındı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Iğdır, Oba, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Kahraman sağlık emekçilerine asetatlı maske Kırklareli'den - Haber 17:38: Bu Çocuklarımız Kadar Bilinçli Olsak Yeter - Haber 17:38: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 17:38: Erzurum'da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor - Haber 17:38: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sincan Cezaevindeki tutukluda koronavirüs bulunduğu iddiasına... - Haber 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber