Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 801 kişinin ölümüne sebep olan virüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken Avrupa 'da en fazla ölümün yaşandığı İtalya 'dan ise tedirgin eden görüntüler geliyor. Koronavirüs vakası bir vatandaşın görevliler tarafından karantinaya götürüldüğü anda, vakaya denk gelen vatandaşların kaçışma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Görüntülerde, koronavirüs vakası bir vatandaşın görevliler tarafından karantina altına alınmak üzere götürülmesi yer alıyor. Sedyede taşınan vakaya denk gelen diğer vatandaşların kaçışma görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı vatandaşlar sedyeyi görür görmez hızla bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise kamerayla o anları kayda almayı tercih etti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 12

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti.