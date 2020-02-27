Haberler » Dünya » Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı - Haberler

Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı

İtalya'da koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir vatandaş görevliler tarafından karantina altına alınmak üzere sedyeyle taşındı. Virüs tespit edilen hastayı gören İtalyanların, bölgeden kaçma görüntüleri kameraya yansıdı.

27.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 801 kişinin ölümüne sebep olan virüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken 'da en fazla ölümün yaşandığı 'dan ise tedirgin eden görüntüler geliyor. vakası bir vatandaşın görevliler tarafından karantinaya götürüldüğü anda, vakaya denk gelen vatandaşların kaçışma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Görüntülerde, koronavirüs vakası bir vatandaşın görevliler tarafından karantina altına alınmak üzere götürülmesi yer alıyor. Sedyede taşınan vakaya denk gelen diğer vatandaşların kaçışma görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı vatandaşlar sedyeyi görür görmez hızla bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise kamerayla o anları kayda almayı tercih etti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 12

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs riski sebebiyle Hac ibadetinin iptal edilme ihtimalini değerlendirdiSon dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs riski sebebiyle Hac ibadetinin iptal edilme ihtimalini değerlendirdi

Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradıKoronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı

Son dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldıSon dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı

Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (11)
CAMİLARA GETMEYİN:allahtan gelmiş, ölümü önlemek mümküm değildir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EMRE CAN:dua edinde bana bulaşmasın, Önüme gelene sarılırım, yüzüne yüzüne öksürürüm. En çokda gıcık olduklarıma. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAHİLDİRSÖZSÖYLER:ALLAH''TAN korkmayan sivrisinekten bile korkmalı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAKAŞİ:KEŞKE BANADA BULAŞSA MERAK EDİYORUM
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YORUMCU:korona haberi yapmazsanız bence bu kadar korkutucu olmayacak
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
SİZ KELLE PAÇA YİYİN BİŞE OLMAZ:korona değil ölüm korkutucu olan ; çaresi yok, yumurtada baya ucuz ha
Yayından Kaldır
0 0
FSM:adamsın
Yayından Kaldır
1 0
FATMA:KORKU FİLMİ GİBİ ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN :(
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SOS:yakında filminide yaparlar, senaristlere gün doğdu :)
Yayından Kaldır
0 0
ADAD:Az kaldı Türkiyeyede gelmesine bu görüntülere alışmalıyız
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Dünya

Son Dakika Haberleri

11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:30:04