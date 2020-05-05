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Karantinaya mehteran desteği

14 günlük karantina sürecini KYK yurdunda geçiren Suudi Arabistan, Fransa ve Irak'tan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına belediye mehter takımı moral verdi.

Karantinaya mehteran desteği
05.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:18
14 günlük karantina sürecini KYK yurdunda geçiren Suudi Arabistan, Fransa ve Irak'tan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına belediye mehter takımı moral verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdunda 14 günlük karantina süreci devam eden Suudi Arabistan, Fransa ve Irak'tan ülkeye getirilen vatandaşlara, mahallelerde vatandaşlara konser veren mehter takımı moral konseri verdi. Yurdun penceresinden mehter takımını izleyen karantinadaki vatandaşlar mehter takımına alkışlarla eşlik ettiler.

Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi mehteran ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentte mahalle mahalle gezerek marşlarını, evlerinde bekleyen vatandaşlar için çalıyor. Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı ve onlara dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonuyla fotoğraf ve video çekiyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Fransa, Irak, Güncel, Haber

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