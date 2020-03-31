Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karantinaya uymadı, arkadaşıyla gözetim altına alındı

ANKARA'da koronavirüs salgını için uygulanan 14 günlük karantina sürecine uymayan Mevlüt Y. ve aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

31.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:14
Karantinaya uymadı, arkadaşıyla gözetim altına alındı

ANKARA'da koronavirüs salgını için uygulanan 14 günlük karantina sürecine uymayan Mevlüt Y. ve aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

Malatya 'da yaşayan ve kargo şirketinde çalışan Mevlüt Y.'nin eşinde 2 gün önce koronavirüs tespit edildi. Eşinde koronavirüs olduğunu şehir dışında öğrenen Mevlüt Y., sağlık ekiplerinin uyarısı üzerine Kayseri'de hastaneye giderek test yaptırdı. Mevlüt Y.'nin test sonuçları negatif çıktı ancak yine de 14 gün karantina da kalması istendi. Sağlık ekiplerinin uyarısını dinlemeyen Mevlüt Y., test yaptırdıktan sonra kargo kamyonuyla Ankara 'ya geldi. Mevlüt Y.'nin yakınları, olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonu, Yenimahalle ilçesindeki kargo deposunun önünde durdurdu. Mevlüt Y. ile aynı araçta bulunan Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Mevlüt Y.'nin ailesinin, 2 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı belirtildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, Ankara, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Karantinaya uymadı, arkadaşıyla gözetim altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Haberler
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi Haberler
Mehmetçik, harekat bölgesine sızmak isteyen teröristlere geçit vermedi
Hindistan’da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar Haberler
Hindistan'da acı tablo! Virüse ve yasağa rağmen köylerine dönüyorlar
Rusya’dan gelen sayı ’Gençler virüse yakalanmıyor’ tezini çürütecek cinsten Haberler
Rusya'dan gelen sayı "Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek cinsten
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Haberler
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Trabzon’da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi Haberler
Trabzon'da belediye başkanının şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü’nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Fotoğraf dün Türkiye’de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:11: Karantinada durumları şüpheli olanlar başka yurda yerleştirilecek - Haber 11:11: Milli Dayanışma Kampanyası'na Denizli'den destek - Haber 11:11: (Özel) Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu - Haber 11:11: Mamak'ta "sıcak sisleme" ile dezenfekte - Haber 11:11: Samsun'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"e destek - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber 09:35: Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor - Haber 09:30: Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti - Haber