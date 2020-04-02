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Karantinaya uymayan şahıslara para cezası

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantinaya alınan bir köyde yasağa uymayarak evlerinden ayrılan şahıslara toplamda 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandıGeçtiğimiz günlerde Korona virüs önlemleri kapsamında Koyulhisar ilçesinde 4 köy karantina altına alındı.

02.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:21
Karantinaya uymayan şahıslara para cezası
Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde karantinaya alınan bir köyde yasağa uymayarak evlerinden ayrılan şahıslara toplamda 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı

Geçtiğimiz günlerde Korona virüs önlemleri kapsamında Koyulhisar ilçesinde 4 köy karantina altına alındı. Karantina altına alınan bir köyde ekipler tarafından 2 şahsın çıkış yasağına uymadığı tespit edildi. Yasağa uymayarak evlerinden ayrılan şahıslara 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Bu durumu Koyulhisar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Koyulhisar Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda, "Karantina altında olan bir köyümüzde 2 kişinin çıkış yasağına uymadıkları ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş ve bulunmaları gereken ikametlerden ayrılmalarından dolayı 3150 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Covid 19 virüsünün yayılmasını önlemek, bireysel ve genel sağlığı korumak için ekiplerimiz denetimlerini 7/24 aralıksız sürdürüyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız ile mevcut vakalarla teması olan kişilerin 14 gün izole tedbirine tavizsiz uyması salgının yayılmasını önleme konusunda hayati önem taşımaktadır. Takibi süren vatandaşlarımızın ikametlerinden ayrılmaları durumda 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın çok zaruri ihtiyaçlar haricinde evlerinden çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi. - SİVAS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koyulhisar, Karantina, Sivas, Güncel
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