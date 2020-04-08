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"Karantinaya uymayanlar adam öldürmekle yargılanabilir"

Tunus İçişleri Bakanı Hişam El-Meşişi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini açıkladı.

08.04.2020 08:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:11
Tunus İçişleri Bakanı Hişam El-Meşişi, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini açıkladı.
Tunus İçişleri Bakanı Hişam El-Meşişi gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs taşıyan kişilerin Sağlık Bakanlığının karantina talimatlarına uymadan hareket etmeleri halinde "adam öldürmek" suçuyla yargılanabileceklerini ifade etti. El-Meşişi, "Hasta biri Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olarak kendini karantinaya almıyorsa ve başka birine bulaştırıyorsa onları ceza kanununa göre takip edeceğiz. Eğer bu çapraz bulaşma ölümle sonuçlanırsa adam öldürmekle yargılanabilirler" ifadelerini kullandı. El-Meşişi, "Yasayı uygulama konusunda katı olacağız ve sorumluluğumuz halkı korumaktır" dedi.
Ülke genelinde ayrıca, yüzlerce kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutuklandığı aktarıldı.
Öte yandan 18 Mart'tan bu yana 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı bulunan Tunus'ta 623 korona virüsü vakası kayıtlara geçerken 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
(Muhammed Rabah/İHA) ’Karantinaya uymayanlar adam öldürmekle yargılanabilir’

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunus, Güncel

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"Karantinaya uymayanlar adam öldürmekle yargılanabilir"
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