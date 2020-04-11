Karantinaya uymayarak işe giden kişiye 3 bin 150 lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs şüphesi taşıyan bir hastaya temas ettiği değerlendirilen ve karantina altında bulunduğu evinden çıkarak, işe gittiği belirlenen A.İ.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs şüphesi taşıyan bir hastaya temas ettiği değerlendirilerek Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde karantinaya alınan A.İ.'nin, kurallara uymayarak işe gittiğini belirledi. A.İ.'ye adli soruşturma açılırken, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.