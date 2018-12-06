Karaoğlan Çizgilerinin Yaratıcısı Suat Yalaz Karikatür Evi'nde

8 Aralık- 8 Ocak tarihlerinde görülebilecek sergide başta Karaoğlan maceraları olmak üzere tüm çalışmaları, dergi kapakları, yurt dışında ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı Karaoğlan filmlerinden örnekler yer alacak.

Türkiye'nin 1970'li yıllarda yurt dışına açılan ilk çizgi romancılarından olan Suat Yalaz'ın eserleri, Yunus Emre'nin 'Şöyle Garip Bencileyin' dizesinden adını alan sergide meraklıları ile buluşacak. 86 yaşındaki Yalaz, Akşam Gazetesi'nde çizmeye başladığı çizgi roman karakteri Karaoğlan çok beğenilince bu maceraları haftalık dergi olarak yayımladı. Yalaz, Karaoğlan'ın 7 macerasını yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olarak sinemaya da aktardı. Suat Yalaz'ın Karaoğlan'ı, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Cemal Nadir Güler'in "Amcabey"i ve Turhan Selçuk'un "Abdülcanbaz"ından sonra 4 dizilik pul koleksiyonu olarak da basıldı. Suat Yalaz'ın "Yandım Ali" karakteri, 2006 yılında başrolünü Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı "Son Osmanlı/Yandım Ali" filminde hayat buldu ve izleyici ile buluştu.