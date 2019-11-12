'Karaoke mikrofonu' seyyar ciğercinin işlerini arttırdı

Samsun'da seyyar olarak Arnavut ciğeri satan Ramazan Türkmen'in işleri, karaoke mikrofonu kullanmasının ardından arttı.



62 yaşındaki Ramazan Türkmen, emekli olmasının ardından boş gezmeyi sevmediği için çalışmaya devam etti. Motosiklet üzerinde Arnavut ciğeri satmaya başlayan Türkmen, satışlarını arttırmak için bir fikir düşündü. İnsanların dikkatini çekmek isteyen Ramazan Türkmen, sesini daha uzaklara duyurmak için motosikletine karaoke mikrofonu bağladı. Türkmen bu sayede vatandaşların sempatisini toplarken, sesini duyurmayı da başardı. Motosikletine mikrofon bağlayan Türkmen'in işleri sesini daha çok duyurmasının ardından bir hayli arttı.



"Karaoke mikrofonu sayesinde insanlar toplanıyor ben de ciğer satıyorum"



Karaoke mikrofonunun işlerin açılmasına vesile olduğunu ifade eden Ramazan Türkmen, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve bu iş çok güzel. Emekli olduktan sonra boş gezmeyi sevmediğim için kahvede oturmamak için böyle bir şey düşündüm. Gençlere de sesleniyorum; para kazanmak çok zor değil. Karaoke mikrofonu da çok güzel oldu. Vatandaşın hoşuna gidiyor. İlgi de çekiyor. Ara sıra vatandaşlar da gelip, konuşmak istiyorlar. Gerekirse şarkı bile söylüyorlar. Mikrofon sayesinde millet de toplanıyor ve Arnavut ciğeri satmamıza vesile oluyor. Mikrofon kullanmadan önce tabelamı görüp ciğer istiyorlardı. Şimdi ise karaoke mikrofonuyla seslendiğim zaman vatandaş sesimi duyuyor ve 'Bana bir ciğer verir misin' diyor. Mikrofonun işlerimize faydası oldu" dedi.



Karaoke mikrofonundan ciğercinin sesini duyan ve ciğer yiyen vatandaşlar ise bu uygulamanın hoşlarına gittiğini, ciğerin de lezzetli olduğunu söylediler.



Ramazan Türkmen günde ortalama 25-30 yarım ekmek ciğer satıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA