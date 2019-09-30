Haberler » Güncel » Haber

Karaorman'da tarla günü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarla günü düzenlendi.

30.09.2019 11:30Karaorman'da tarla günü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarla günü düzenlendi.

İlçeye bağlı Karaorman mahallesinde geleneksel olarak sürdürülen tarla günü ilgi gördü. Her yıl mısır hasadının başladığı hafta, mahallede bir üreticinin yeni bir tohum çeşidi denemesiyle birlikte "tarla günü" olarak düzenleniyor. Yeni denenen tohumun ekildiği tarlanın başında düzenlenen faaliyete çiftçilerin yanı sıra tohumun tedarikçi firma yetkilileri de katıldı. Yeni ekilen mahsül hakkında teferruatlı bilgilerin paylaşıldığı tarla gününde çiftçiler, geçen yıl yaşanan sıkıntılar ve elde edilen verim ile yeni çıkan ilaçlar hakkında tecrübelerini paylaştı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19 Bitlis'te öğrencilere deprem çantası ve eğitimi
16:18 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
16:18 Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri
16:18 Komşu illerden Başkan Şerifoğulları'na ziyaret
16:18 Marmara ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi
16:17 ATSO'dan Sokakta Muhteşem Gala
16:16 Adil Pelister: "Yeni Ekonomi Programı, kimya ihracatçısına güç katacak"