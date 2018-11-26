Karaosmanoğlu ''Anne Toplumun Temel Yapı Taşıdır''

Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü her yıl 25 Kasım gününde gerçekleştirilen etkinliklerle kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde yürüyüş düzenledi. Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da gerçekleşen yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra yüzlerce kadın katıldı. Yürüyüşün sonunda konuşan ve şimdiki kadınların eskiye göre daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu "Annenin toplumun temel yapı taşı olduğunu" ifade etti.

"TÜM KADINLARIMIZ BAŞ TACIMIZDIR"

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte bir açıklamada bulunan Başkan Karaosmanoğlu "Ne olursa olsun kadının ezilmesi, kırılması taraftarı değiliz, olmayacağız. Her şartta kadın hak ettiği değeri almalıdır, bunun kesinlikle bahanesi olmamalıdır. Kadın basit sebeplerle kocasından ayrılmamalı, olgun bir tavırla kocasını da yetiştirmelidir. Gerekirse çalışmalı ekmeğini de kazanmalıdır. Tüm kadınlarımız baş tacımızdır, bunu herkes böyle görmelidir" dedi.

KÖPRÜLER TURUNCU IŞIKLARLA AYDINLATILDI

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık oluşturmak için, Kocaeli genelinde bulunan bazı önemli köprüler "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" vesilesiyle bir gece boyunca turuncu ışıklarla aydınlatıldı.