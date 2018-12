Karaosmanoğlu Çayırova'daki Üretim Merkezlerini Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Başkan Karaosmanoğlu, Çayırova 'daki üretim merkezlerini ziyaret ederek çalışanlarla yakından ilgilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , Çayırova ilçesinde yer alan bazı fabrikaları ziyaret ederek üretimler hakkında bilgi aldı. Fabrikadaki çalışanlarla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, "Kocaeli Türkiye 'nin sanayi yelpazesinde önemli bir yer tutan ekonomik aktivitenin artmasında ciddi katkısı olan bir kenttir. Sanayiyle varlığını hissettirmiş, hissettirmeye de devam etmektedir. Bizim için ülkenin ekonomisine, kentin gelişmesine katkı sunan her kuruluş çok önemlidir. Çünkü bir kent, insanıyla çevresiyle olduğu kadar işletmesiyle sanayisiyle emekçisiyle büyür, gelişir. Bu parçaların her biri birbirine bağlıdır. Bu bağlamda öncelikle yüksek kalite standartlarında üretim ve büyüme istikrarını yakalayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.'Başarının özü istikrar, istikrarın temeli ise güvendir' diyerek açıklamalarına devam eden Karaosmanoğlu, "Bir kent, üreticisinden işçisinden emekçisinden ayrı düşünülemez. Ekmeğin olduğu yerde emek ve zeka, bunların olduğu yerde de siz değerli işçi kardeşlerimiz varsınız. Ne mutlu sizlere ki kazandığınız para, kursağınızdan geçen her lokma helal " diye konuştu. - KOCAELİ