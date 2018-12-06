Karaosmanoğlu Karamürsel'in Köylerini Gezdi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel'e yapmış olduğu Ziyarette köyleri gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi. Öğleden sonraki mesaisini Karamürsel'in köylerinde geçiren Karaosmanoğlu; Ereğli, Tepeköy, Çamçukur, Pazarköy, Safiye ve Karapınar mahallelerini gezerek geçirdi.

Vatandaşlar ile birebir sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 15 yıllık Belediye Başkanlığı hayatında hizmet ettiği Karamürselli vatandaşlar ile helalleşerek vedalaştı. Başkan Karaosmanoğlu'na yapmış olduğu ziyaretlerde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Teşkilat üyeleri eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda misafirlerini ağırlayan köy halkı, kendilerine yapmış olduğu ziyaretten Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na haklarını helal ederek, bu zamana kadar yapmış olduğu sayısız hizmetten ötürü teşekkür ettiler.