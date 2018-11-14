Karaosmanoğlu Karamürselin Köylerini Ziyaret Etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel'e yapmış olduğu Ziyarette köyleri gezerek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Salı günü tüm mesaisini Karamürsel'de geçiren Karaosmanoğlu; Dereköy, Karaahmetli, İnebeyli, Hayriye, İhsaniye, Yalakdere, Semetler, Kızderbent, Akçat ve Avcıköy mahallelerini gezerek geçirdi. Vatandaşların talepleri ve sorunlarını birebir dinlemek için gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve beraberindeki heyet eşlik etti. Akşam saatlerine kadar devam eden programda misafirlerini ağırlayan köy halkı, kendilerine yapmış olduğu ziyaretten ötürü Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür ettiler.