Karaosmanoğlu'ndan Vali Aksoy'a Veda Ziyareti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devretme zamanının geldiğini dile getiren Karaosmanoğlu, "Valimizden başlayarak usulen vedalaşıp ve helalleşelim istedik. Hüseyin Aksoy Valimizin Kocaeli'ne çok büyük hizmetleri oldu. Kendisine Kocaeli halkı adına bende teşekkür ediyorum. Bizde 31 Mart'tan sonra görevimizi teslim edeceğiz. Valimizle güzel hatıralarımız oldu. Kendilerini bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlı güzel vazifeler tatlı bir ömür diliyorum" dedi.

"O ALANLARDA DA ÇALIŞMA YAPAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZDI"

Birliktelikte, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" diyen Vali Aksoy ise, "15 yıldan beri Kocaeli'nin gelişmesi ve kalkınması için Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çok önemli hizmetler ortaya koydu. Kocaeli'nin 15 yıl önceki ve şimdiki haline baktığımızda çok ciddi hizmetlerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bende yaklaşık 2 yıldır Kocaeli Valiliği görevini yürütüyorum. Görevim sırasında Büyükşehir Belediye Başkanımızla karşılıklı diyalog içerisinde Kocaeli'nin hizmetlerini daha üst noktalara taşıma adına iş birliği içerisinde çalışma fırsatı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece yerel yönetimlerin görev alanına giren konularla sınırlı kalmayıp, merkezi idarenin konu alanına giren konularda da eğer bir eksiklik varsa o alanlarda da çalışma yapan bir Belediye Başkanımızdı" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ HAYATA GEÇİRDİ"

Kocaeli'nde başta eğitim ve spor olmak üzere İbrahim Başkanımızın her alanda birçok yatırımını görüyoruz diyen Vali Aksoy, "Bu anlamda da ben Büyükşehir Başkanımıza Bakanlıkların Kocaeli'nde yürüttüğü faaliyetlerdeki görev alanlarına giren konularda da gösterdiği ilgi ve destek için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kocaeli halkının refahını daha üst noktalara taşıma, sosyal alanda kendilerini geliştirmelerine fırsat yaratacak birçok projeyi de Büyükşehir Belediyemiz hayata geçirdi. Bende kendisine Kocaeli'ne vermiş olduğu hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Belediye Başkanımız yerel yönetimlerde yürüttüğü hizmetlerde Türkiye'de marka sayılabilecek birçok konuda önemli çalışmalar ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler