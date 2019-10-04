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Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi

Karapınar Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ilçe tanıtım gezisi düzenledi.

04.10.2019 10:26Karapınar'a yeni gelen öğrencilere çevre tanıtım gezisi düzenlendi
Karapınar Belediyesi, Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ilçe tanıtım gezisi düzenledi.

Üniversite öğrencilerinden 55 kişilik grup, Meke Gölü, Acıgöl ve obrukları gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın da, katıldığı gezide Başkan Yaka öğrencilere Karapınar'ın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Yaka, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin bölgeyi tanıma adına bu gezilerin önemli olduğunu ifade ederek, "İlçemize yeni gelen öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve tarihi özellikleri yerinde görme imkanı buldu. Öğrencilerimiz birer tanıtım elçisi. Bu şekilde çevreye de kolay uyum sağlayabiliyorlar." dedi.

Selçuk Üniversitesi, Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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