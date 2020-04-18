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Karapınar Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri

Karapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlara sosyal mesafe kuralına uymaları için zemin çıkartmaları yerleştirdi.

18.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:56
Karapınar Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri
Karapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlara sosyal mesafe kuralına uymaları için zemin çıkartmaları yerleştirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 bulaşma riskini azaltmak için insanların birbirinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmalarını, ilçe merkezindeki alanlara yapıştırdı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İnsanların birbirleriyle mesafesinin mutlaka 1 metre olması gerekiyor. Özellikle risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Bu nedenle bu farkındalık çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın sağlıkları açısından kurallara uymalarını istiyorum. Bu hem kendileri için hem de başkaları için önemli."

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Karapınar, Güncel
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