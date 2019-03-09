Karapınar'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Kutlandı

Karapınar
Belediyesi tarafından organize edilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Özel Programı" belediye yeni düğün salonunda kutlandı. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez
, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, MHP
İlçe Başkanı Ercan Alp ile çok sayıda davetli katıldı.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, kadınların sadece bir gün hatırlanmaması gerektiğini söyledi. Dünya Kadınlar Günü
'nü sadece 8 Mart
'ta dar bir çerçeveye sıkıştırmanın anlamsız olduğunu dile getiren Yaka, "Kadınlarımız bütün güzelliklere layıktırlar. Onların kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.
Program öncesi kadınlara girişte gül dağıtılırken, kadın sağlığı konusunda Dr. Seçil Kahveci Elsürer tarafından konferans verildi.
Daha sonra TRT sanatçısı Hilal Çelebi
bir konser verdi.
Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Karapınar, Güncel
Kaynak: AA