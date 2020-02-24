Haberler » Güncel » Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi - Haber

Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi

Karapınar Gençlik ve Spor Merkezinde "Konya İnsan Mektebi Projesi Gelişim Davamız" projesi kapsamında gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları Karapınar yarışmaları sonuçlandırıldı.

24.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:38Karapınar'da akıl ve zeka oyunları yarışması ona erdi
Gençlik ve Merkezinde " İnsan Mektebi Projesi Gelişim Davamız" projesi kapsamında gerçekleştirilen akıl ve zeka oyunları Karapınar yarışmaları sonuçlandırıldı.
Her branşta il düzeyinde gerçekleştirilecek müsabakalarda ilçeyi temsil edecek şampiyonlar belirlendi.
Şenlik halinde tamamlanan final törenine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul katıldı.
Dereceye giren öğrenciler, madalya, kitap ve katılım sertifikalarıyla ödüllendirildi.

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 12:10:49