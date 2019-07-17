17.07.2019 15:41
Haberler» Güncel» Haber

Karapınar'da anız yangını

Karapınar

Karapınar ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Karapınar ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı Mevkisisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle hasadı tamamlanan buğday tarlasındaki sapları tutuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki mısır tarlalarına sıçramadan söndürdü.
Tarla sahibi Ömer Ocakçı, 18 gün önce buğday hasadı yaptırdığını belirterek, "Anızdaki yangın, rüzgarın etkisi ile hayvanlara yem yapacağım sapların yanmasına sebep oldu. Çevredeki mısır ekli tarlalara sıçrasa çok kötü olurdu. İnsanlar anız yakmamalı. Toprak içerisinde böcekler var." dedi.
Kaynak: AA
Karapınar, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:03   Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
21:02   ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama
21:02   İngiltere, Erbil'deki saldırıyı kınadı
20:59   Yılan tarafından ısırılan kişinin tedavisi sürüyor
20:57   Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
20:56   Atladığı havuzda kafası zemine çarpan genç yaralandı
20:53   Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak