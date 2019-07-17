17.07.2019 16:47
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Karapınar'da anız yangını

Karapınar ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Karapınar ilçesinde çıkan anız yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı Mevkisisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle hasadı tamamlanan buğday tarlasındaki sapları tutuşturdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki mısır tarlalarına sıçramadan söndürdü.
Tarla sahibi Ömer Ocakçı, 18 gün önce buğday hasadı yaptırdığını belirterek, "Anızdaki yangın, rüzgarın etkisi ile hayvanlara yem yapacağım sapların yanmasına sebep oldu. Çevredeki mısır ekli tarlalara sıçrasa çok kötü olurdu. İnsanlar anız yakmamalı. Toprak içerisinde böcekler var." dedi. Karapınar'da anız yangını
Kaynak: AA
Karapınar, İtfaiye, Güncel

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