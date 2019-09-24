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Karapınar'da aşure etkinliği

Karapınar'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen "Birlik ve beraberlik" aşuresi vatandaşlara ikram edildi.

24.09.2019 15:30Karapınar'da aşure etkinliği
Karapınar'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen "Birlik ve beraberlik" aşuresi vatandaşlara ikram edildi.

İlçede etkinliğin hazıklıklarını tamamlayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri aşurenin dağıtımını yaptı.
10 bin kişilik aşurenin dağıtımı ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

STK Temsilcileri adına konuşan Karapınar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Zengin şunları kaydetti:
"Birlik aşuremizde sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte paylaşarak güzel bir dayanışma örneğini sergiledik. Sivil Toplum Örgütleri olarak birlik ve beraberliğimizle örnek çalışmalar yürütüyoruz. Birliktelikler toplumda sevgi bağlarının güçlenmesi bakımından son derece önemlidir. Toplumumuzun birlik ve beraberlikle aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Karapınar'da sivil toplum örgütleri olarak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde gönül gönüle vererek çalışmaya devam edeceğiz. Birlik aşuremize katılarak destek veren komite üyelerimize çok teşekkür ediyoruz."

Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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