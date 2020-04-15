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Karapınar'da çiftçilere kendinden motorlu modern ilaçlama makinesi

Karapınar Ziraat Odası çiftçilerine yönelik kendinden motorlu ilaçlaması makinesi kazandırırdı.

15.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:30
Karapınar'da çiftçilere kendinden motorlu modern ilaçlama makinesi
Karapınar Ziraat Odası çiftçilerine yönelik kendinden motorlu ilaçlaması makinesi kazandırırdı.
Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere ilçeye modern şartlarda dizayn edilmiş çiftçilik üretim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak ve üretim rekoltesinde gözle görülür artış sağlayabilecek yeni nesil kendinden motorlu ilaçlama makinesi getirdiklerini, makinenin çiftçilerin hizmetine sunduğunu söyledi.
Başkan Üner, makinenin Türkiye'de sadece Tarımsal Devlet Çiftliklerinde kullanılmakta ve ziraat odaları içerisinde sadece Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde çiftçi hizmetinde kullanıldığını kaydederek, şunları ifade etti:
"Yüksek kapasitesi ve tarlada değişen hızlara rağmen dekara atılması gereken su miktarını mükemmel bir şekilde otomatik olarak ayarlayan makinemiz sayesinde çiftçilerimiz artık daha sağlıklı, bol bir hasat alacak ve yanlış dozlama (gübre tankı vb.) gibi uygulamalardan dolayı fazla kullanılacak pestisit oranları azalacağından dolayı toprak ve su kirliliğine fayda sağlamış olacaktır. Ayrıca ilaçlama elektronik sensörler tarafından takip edildiğinden aynı yere ilaçlama yapmamakta ve arazide hiç açık yer bırakmadığından, hassas tarım teknikleri sayesinde fazla kimyasal ilaç kullanımı azaltılmakta çiftçi bütçesine ve ekolojik dengeye olumlu katkı sağlamaktadır.

Özellikle ilçemizde ekiliş alanı yoğun olan mısır ve ayçiçeği bitkisinin yüksek boylanması nedeniyle zirai ilaç, makro ve mikro bitki besleme ürünlerinin verilmesi olanaksız hale gelmekteydi. Bu yeni nesil makine ile bu sorun tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Çünkü makine normal halinden 2 metreye kadar yükselebilmekte ve yüksek boylu bitkilere hiçbir şekilde zarar vermemektedir. Yine ilçemizde bolca ekilişi yapılan hububat arazilerinde özellikle süne-kımıl-bambul zararlısı toplu mücadelesinde ilçe ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağı aşikardır."

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Güncel
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