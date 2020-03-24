Karapınar'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Karapınar Belediyesi koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14
Karapınar Belediyesi koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Karapınar Belediye Meclisi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan ve yapılacaklar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından bilgiler verildi.
Belediye Temizlik ekipleri dezenfekte işlemelerini içe genelinde sürüyor. Adliye Sarayı, Hükumet Konağı, hastane, camiler, iş merkezleri, servis araçları, ticari taksiler, okullar ve ortak kullanım alanı ekipler tarafından temizlenmeye devam ediliyor.
Kaldırımlar ise sabunlu su ile yakandı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşların evde kalmalarını istedi.
Karapınar Belediye Meclisi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan ve yapılacaklar hakkında Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından bilgiler verildi.
Belediye Temizlik ekipleri dezenfekte işlemelerini içe genelinde sürüyor. Adliye Sarayı, Hükumet Konağı, hastane, camiler, iş merkezleri, servis araçları, ticari taksiler, okullar ve ortak kullanım alanı ekipler tarafından temizlenmeye devam ediliyor.
Kaldırımlar ise sabunlu su ile yakandı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşların evde kalmalarını istedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Yaka, Karapınar, Güncel