Haberler » Güncel » Haber

Karapınar'da din görevlileri haftası etkinlikleri

Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

07.10.2019 10:44Karapınar'da din görevlileri haftası etkinlikleri
Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde mevlit şerif okundu ve konferans düzenlendi. İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programda, ilçe vaizi Kuddusi Doğan tarafından, haftanın anlam ve önemini belirten bir konferans verildi.

İlçe Müftülüğü ilahi korosunun dini musiki dinletisinden sonra, yıl boyu cami ve Kur'an kurslarında başarılı olan din görevlilerine "teşekkür belgesi" verildi.

Daha sonra ise Sultan Selim Camii bahçesinde Konya Kızılay Kan Merkezi görevlilerine kan bağışında bulunuldu.

Programa, Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı
16:17 Silopi'de din görevlileri yemekte buluştu
16:16 Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı-2
16:15 Yarım asırdır tarihi piyanolara hayat veriyor
16:14 Çankırı'da "Özel Eğitimde Profesyonel Yaklaşımlar" projesi
16:14 Şişli'de çocukların ortada kaldığı çatışmaya 13 gözaltı
16:14 Erdoğan, sırbistan cumhurbaşkanı aleksandar vucic ile görüştü