Haberler» Güncel» Haber

Karapınar'da dişi Hint keneviri operasyonları

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

31.07.2019 12:16 Karapınar'da dişi Hint keneviri operasyonları
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik güçleri bir hafta içerisinde yaptıkları operasyonlarda Mısır tarlasının ortasına gizlenerek ekilmiş halde bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekili araziler üzerinde drone yardımı ile tespit edilen Hint kenevirleri toplanarak imha ediliyor.
Son olarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağılı mevkisinde bir vatandaşın tarlasına ekili olan 220 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05   İşten çıkarılan 6 işçi belediye önünde eylem yaptı
15:04   Ercan Havalimanı'nda polis şiddeti tepki çekti (2)-EK BİLGİ
15:04   CHP'li Salıcı: Akrabaların işe alındığı iddialarının tümü araştırılıyor 2
15:04   Kılık değiştirerek 15 günde 14 evi soyan kadın hırsızlar yakalandı
15:04   Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika...
15:04   Ödemiş'te inşattan düşen işçi yaralandı
15:04   Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor