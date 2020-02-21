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Karapınar'da doğal gaz bilgilendirme toplantısı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bu yıl yapılacak doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18Karapınar'da doğal gaz bilgilendirme toplantısı
'nın ilçesinde, bu yıl yapılacak doğal gaz çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Belediye Meclisi salonundaki toplantıya Enerya Genel Müdür Yardımcısı Uygur , Konya Bölge Direktörü Mürsel Parlak ve Konya Doğu İşletme Müdürü Hüseyin Arı katıldı.
Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçeye ilişkin bilgiler verdi.
Enerya Genel Müdür Yardımcısı Erbil ise 2004 yılından bu yana, faaliyet yürüttükleri il ve ilçelerde 13 bin kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı döşediklerini anımsattı.
Erbil, Karapınar'da ise hava şartlarının durumuna göre, Mart ayının başlarında teknik ekiplerin çalışmalara başlayacağını aktardı.

Karapınar, Erbil, Konya, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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