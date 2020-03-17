Karapınar'da doğal gaz çalışmasına başlandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, doğal gaz çalışmalarına başlandı.
17.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yaşam konforunu artıracak doğal gaz çalışmalarını, kesilen kurban ve ardından edilen dualarla Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattık." ifadesini kullandı.
İlçenin, son yıllarda büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Yaka, şunları kaydetti:
"Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattığımız çalışmalar çerçevesinde, ilçede ana hat ve servis hattı olmak üzere toplam 109 kilometre doğal gaz boru hattı döşenecek. En az 5 bin abone, doğal gaza en kısa zamanda kavuşacak. Bu, Karapınar halkımızın özlediği ve uzun zamandır istediği bir hizmetti. İlçemize hayırlı olsun."
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yaşam konforunu artıracak doğal gaz çalışmalarını, kesilen kurban ve ardından edilen dualarla Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattık." ifadesini kullandı.
İlçenin, son yıllarda büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Yaka, şunları kaydetti:
"Pınarbaşı Mahallesi'nden başlattığımız çalışmalar çerçevesinde, ilçede ana hat ve servis hattı olmak üzere toplam 109 kilometre doğal gaz boru hattı döşenecek. En az 5 bin abone, doğal gaza en kısa zamanda kavuşacak. Bu, Karapınar halkımızın özlediği ve uzun zamandır istediği bir hizmetti. İlçemize hayırlı olsun."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Yaka, Karapınar, Konya, Güncel
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